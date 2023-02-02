В Тамбовской области пройдет капитальный ремонт 12-ти школ

В январе в 12-ти школах, где запланирован капитальный ремонт, прошли общественные обсуждения. Специалисты встретились с родителями и педагогами в Моршанском, Мичуринском, Мордовском, Мучкапском, Рассказовском, Пичаевском районах и Мичуринске.

Самой большой школой, которая вошла в программу модернизации в 2023 году, базовая школа в Мучкапе. В ней учится 613 школьников. Из-за большого объема работ сдать отремонтированную школу строители обещают до 30 октября. В здании обновят крышу, отопление и полы. Внутри пройдет перепланировка: гардеробная превратится в Центр детских инициатив, медкабинет – в актовый зал, кинозал - в информационно-библиотечный центр.

Ученики высказали пожелание – побольше современного оборудования. На покупку компьютеров, интерактивных досок, оборудования для мастерских, выделено около 11 млн рублей. Всего на ремонт школы будет потрачено 119 млн рублей.

А вот школу в селе Сосновка Мордовского района посещает всего 15 ребят. На ремонт кровли, отделку здания, сооружение актового и спортивного залов будет направлено 29 миллионов. Также в здании появится новое оборудование.

- На каждом из таких общественных обсуждений педагоги, школьники и их родители получили задание – подумать над будущим дизайном помещений общего пользования, рекреаций, классных комнат, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.