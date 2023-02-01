Опубликованы темы итогового сочинения для ЕГЭ

Выпускникам можно начинать прорабатывать тему уже сейчас

В сети появились темы итогового сочинения для 11-классников. Выпускникам предлагается поразмышлять над глобальными проблемами:

В чем разница между надеждами и иллюзиями?

Можно ли считать честь вечным нравственным принципом?

Человек и толпа.

Какую жизнь можно считать прожитой не зря?

Согласны ли Вы с утверждением, что «время лечит»?

Прикосновение к шедевру искусства – это путь к самопознанию.

Для сочинения нужно выбрать одну тему и посвятить ей не менее 350 слов. Если в сочинении будет менее 250 слов, за работу поставят «незачет».

Выпускники должны сформулировать свою позицию и доказать ее, подкрепляя аргументы примерами из литературных произведений. Количество привлеченной литературы при этом не так важно, принципиальнее глубина раскрытия темы.

- При оценке сочинения особое внимание уделяется соблюдению требований объема и самостоятельности написания сочинения, его соответствию выбранной теме, умениям аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал, - сообщают в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области