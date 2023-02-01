В Котовске мошенник представлялся полицейским и обещал помочь сдать на права

Сотрудники уголовного розыска выявили 3 новых факта мошенничества. В Котовске неизвестный предлагал свою помощь в сдаче экзаменов по вождению.

Мужчина находил людей, не сдавших экзамен на права, представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал решить вопрос за вознаграждение. На удочку обманщика попалось 3 местных жителя, которые отдали ему в общей сложности почти 190 000 рублей.

Злоумышленник и не думал помогать потерпевшим. Взяв деньги, он тратил их на собственные нужды.

В настоящий момент 33-летний мошенник осужден за аналогичные преступления и отбывает назначенное наказание. Сотрудники полиции проверяют причастность гражданина к аналогичным преступлениям.

- По новым выявленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - рассказала и в УМВД по Тамбовской области.