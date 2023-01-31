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НовостиОбщество31 января 2023 15:09

В Тамбове сменился руководитель комитета образования

Новым председателем стала экс-директор 22-й школы Ирина Васильева
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ирина Васильева

Ирина Васильева

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

31 января руководителям школ города представили нового председателя комитета образования администрации Тамбова - Ирину Васильеву.

На протяжении последних 12 лет она возглавляла школу № 22, до этого работала зам. директора в школе №32 и лицее №28. Кроме большого управленческого опыта, Ирина Егоровна долгое время была учителем - преподавала детям физику.

Прежний руководитель, возглавлявший комитет на протяжении последних 10 лет - Евгений Выжимов – станет директором новой образовательной организацией — школы №2 в микрорайоне Телецентр.

- Учебное учреждение начнет работу в новом учебном году, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.