Родители учеников тамбовской школы № 31 пожаловались на качество питания

Школе предписали тщательнее следить за качеством питания

В социальных сетях появились жалобы родителей на организацию питания в тамбовской школе № 31. Областное министерство образования отреагировало и организовало контрольный выезд в школу. Руководство образовательной организации о посещении комиссии не было предупреждено.

Во время контрольного выезда нарушений выявлено не было: блюда приготовлены по правилам, температурный режим соответствует нормам. Несмотря на жалобы на продукцию из школьного буфета, специалисты отметили, что пирожки, пиццы, сосиски в тесте на момент проверки были полностью пропечены, срок годности пирожных соответствовал нормам.

- Мы также опросили детей, мнения о блюдах у ребят разошлись, кому-то еда в столовой очень нравится. Есть среди ребят и те, кто говорит, что блюда ему не по вкусу. Данная ситуация является нормой, ведь вкусы как у детей, так и у взрослых могут быть разными, все мы привыкли к той еде, которую готовим дома. Однако, мы не исключаем вероятности, что в данной столовой бывают нарушения температурного режима пищи на столах, так как единовременно в столовой питаются более 200 человек и раздать еду одновременно на все столы не представляется возможным, - отмечают в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Руководству школы и оператору питания выдано предписание тщательнее следить за качеством еды. Родители же, у которых есть сомнения в том, что детей кормят как следует, могут записаться в группу контроля. Сделать это может любой желающий родитель, обратившись к администрации школы. Ближайшая проверка в столовой назначена на 6 февраля.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области