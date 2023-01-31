8 тамбовчан незаконно заработали 36 млн рублей на незаконной банковской деятельности

В прокуратуре Октябрьского района Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, обвиняемый создал организацию, оказывающую услуги по обналичиванию денежных средств. При совершении незаконных финансовых операций соучастники получали 4 % от переведенной суммы.

- Таким образом, в период с сентября 2015 года по июль 2017 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в размере свыше 36 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.