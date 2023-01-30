Бывшего начальника следственного отдела полиции осудили за взятки

После передачи второй суммы обвиняемому его задержали сотрудники ФСБ Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику следственного подразделения районного отдела полиции. Его признали виновным во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что начальник следственного отдела получил взятку за содействие в изменении меры пресечения двум фигурантам уголовного дела о мошенничестве. После того, как первый обвиняемый был отпущен, он получил 600 тысяч рублей.

После передачи денег сотруднику полиции за изменение меры пресечения второму обвиняемому его задержали сотрудники УФСБ России по Тамбовской области. Размер взятки на этот раз составил 1,4 млн рублей.

- На период следствия сотруднику полиции избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3 млн рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.