Тамбовское УФАС включило ООО «Каппрофи Плюс» в реестр недобросовестных подрядчиков

Тамбовское УФАС России на 3 года включило ООО «Каппрофи Плюс» в реестр недобросовестных подрядчиков. Причиной стало неисполнение фирмой обязанностей по капитальному ремонту многоквартирного дома в Котовске.

Договор на ремонт был заключен администрацией города Котовска 1 июля 2022 года по результатам аукциона со сроком исполнения до 24.08.2022.

Так как работы не были завершены в срок, заказчик принял решение об его одностороннем расторжении и предоставил исполнителю новый срок для завершения работ. Но и в этот срок фирма вновь не уложилась.

- Тамбовское УФАС России проверило факты, указанные в обращении заказчика, и установило недобросовестное поведение в действиях ООО «Каппрофи Плюс» при исполнении заключенного договора, - рассказали в УФАС России по Тамбовской области.