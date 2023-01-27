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НовостиОбщество27 января 2023 12:40

В Уметском районе плату за водоснабжение установили незаконно

Прокуратура выявила нарушение порядка ценообразования
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Уметского района проверила исполнение законодательства о тарифном регулировании. При этом были выявлены нарушения в работе организации, обеспечивающей водоснабжение на территории района.

По закону организация должна представлять предложение об установлении тарифов в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования. Однако организация установила плату за водоснабжение по тарифу, который не был согласован заранее.

Как рассказали в прокуратуре Уметского района, прокурор района вынес постановление о возбуждении дела о нарушении порядка ценообразования, которое направлено в уполномоченный орган для рассмотрения.