В Мичуринске пройдет трехдневная ярмарка

Администрация Мичуринска приглашает сельхозпроизводителей, ремесленников, предприятия перерабатывающей промышленности и индивидуальных предпринимателей принять участие в универсальной ярмарке, которая состоится 17, 18 и 19 февраля на улице Советской (в границах улиц Карла Маркса-Революционной).

- Покупателям представят широкий ассортимент товаров и продуктов общественного питания не только Тамбовской области, но и других регионов, - сообщает пресс-служба администрации наукограда. - Начало ярмарки в 8 часов, заезд участников с 7 часов.