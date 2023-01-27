В Тамбове парня, задержанного за издевательство над котом, отпустили на свободу

Октябрьский районный суд города Тамбова рассмотрел ходатайство тамбовского СУ УМВД России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов уголовного дела о жестоком обращении с животным.

Напомним, что накануне несколько молодых людей жестоко избили и убили кота, сняв это на видео и выложив его в интернет. Один из молодых людей был задержан, но позже отпущен на свободу.

Прокуратура не поддержала ходатайство о заключении его под стражу, посчитав такую меру недостаточно обоснованной.

- Следствием не представлено объективных данных о том, что оставаясь на свободе, фигурант может оказать давление на соучастника преступления, кроме того он не судим, имеет постоянное место жительства на территории Тамбовской области, учится в учебном заведении, проживает с родителями, преступление относится к категории средней тяжести, за которое предусмотрены и другие альтернативные наказания, наряду с лишением свободы, - отмечают на сайте Октябрьского районного суда города Тамбова.