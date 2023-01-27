Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 8:30

Жительницу Котовска с алкогольной зависимостью лишили прав

Прокуратура выявила, что женщина с официальным диагнозом имеет водительское удостоверение
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой города Котовска провела проверку, чтобы выявить факты управления транспортными средствами лицами с медицинскими противопоказаниями.

При этом выяснилось, что местная жительница состоит на учете у врача нарколога с диагнозом алкогольная зависимость. Это, разумеется, является противопоказанием к управлению транспортными средствами. Однако женщина имеет действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1.

- Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права местной жительницы на управление транспортными средствами. Требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены судом, - сообщают в прокуратуре города Котовска.