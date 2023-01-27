Жительницу Котовска с алкогольной зависимостью лишили прав

Прокуратурой города Котовска провела проверку, чтобы выявить факты управления транспортными средствами лицами с медицинскими противопоказаниями.

При этом выяснилось, что местная жительница состоит на учете у врача нарколога с диагнозом алкогольная зависимость. Это, разумеется, является противопоказанием к управлению транспортными средствами. Однако женщина имеет действующее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1.

- Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении права местной жительницы на управление транспортными средствами. Требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены судом, - сообщают в прокуратуре города Котовска.