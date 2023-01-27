Тамбовчанке увеличили размер пособия после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Советского района города Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на нарушение ее прав при предоставлении мер социальной поддержки.

Как выяснилось, заявительнице была назначена ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 8 лет. Ее размер составил 50 % величины прожиточного минимума на ребенка в Тамбовской области. Но при этом был неверно произведен расчет среднедушевого дохода семьи. Дело в том, что сведения о полученных заявителем доходах не соответствовали фактическому размеру предоставленных женщине субсидий на оплату коммунальных услуг.

Прокуратура установила, что заявительница имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 75 % величины прожиточного минимума для детей.

В адрес Центра социальной поддержки граждан внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, требования удовлетворены в полном объеме.

- Благодаря вмешательству прокуратуры заявительнице произвели перерасчет и перечислили, причитающиеся ей денежные средства в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Советского района Тамбова.