Тамбовчанин из ревности расправился с сожительницей

В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ночью 15 ноября прошлого года в квартире дома по 2-му Авиационному проезду обнаружили тело 43-летней женщины с проникающим ранением грудной клетки. Следствие установило, что в ходе конфликта с гражданской супругой, возникшего на почве ревности (увидел ее с другим мужчиной), ее сожитель схватил нож и нанес женщине удар в грудь, после чего покинул жилище.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения чужого имущества.