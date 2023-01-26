В Мучкапском районе за заметенные дороги наказали 7 должностных лиц

Прокуратура Мучкапского района проверила исполнение законодательства при выполнении работ по зимнему содержанию автодорог. Обследование территории 7 муниципальных образований показало, что дороги не расчищены от выпавшего снега и не посыпаны противогололедными реагентами.

В связи с этим районная прокуратура возбудила в отношении 7 должностных лиц сельских советов дела об административных правонарушениях.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные привлечены к административной ответственности, приняты меры к устранению нарушений, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.