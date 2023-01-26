В Строителе подвал пятиэтажки затапливают грунтовые и сточные воды

По поручению прокуратуры области прокуратура Тамбовского района проверила информацию, появившуюся в СМИ. Речь идет о пятиэтажном доме в Строителе, который затапливают грунтовые и сточные воды.

Обследование установило, что в подвале многоквартирного дома № 21 в мкр. Северный скопилась вода неизвестного происхождения. Сам подвал находится в плохом состоянии и не отвечают требованиям СанПиН.

Управляющая компания предоставила документы о систематической откачке воды и многочисленные заявки о засоре дворовой сети канализации. Однако точные причины подтопления так и не были установлены.

В свою очередь, администрация Цнинского сельсовета не принимала мер для решения сложившейся ситуации.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города установить причины затапливания подвальных помещений и выяснить, насколько оно повлияло на строение и безопасно ли жить в пятиэтажке.

- Также в отношении ответственного лица управляющей компании прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль в прокуратуре, - сообщают в прокуратуре Тамбовского района.