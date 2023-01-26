В машине тамбовчанина нашли контрафактые сигареты

25 января в полицию поступило сообщение о незаконной реализации табачных изделий. В результате сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с инспекторами госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», в котором нашли контрафактный табак. 36-летний владелец машины планировал продать подделку. У мужчины изъяли 5090 пачек сигарет, которые направлены на криминалистическую экспертизу. Как правило, подобная продукция изготавливается с нарушением технологии и имеет низкое качество.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Виновному в таком преступлении грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.