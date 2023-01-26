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НовостиОбщество26 января 2023 6:59

Тамбовчанин подхватил бруцеллез от больной коровы

Мужчина употреблял сырые молоко и творог
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В 2022 году в области зарегистрировали один случай бруцеллеза. Больного выявили при проведении противоэпидемических мероприятий в очаге бруцеллеза крупного рогатого скота.

- При расследовании случая заболевания было установлено, что пострадавший осуществлял постоянный уход за животными, находящимися в личном подсобном хозяйстве, употреблял продукты питания животного происхождения (молоко, творог) без термической обработки, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.