Тамбовчанин подхватил бруцеллез от больной коровы

В 2022 году в области зарегистрировали один случай бруцеллеза. Больного выявили при проведении противоэпидемических мероприятий в очаге бруцеллеза крупного рогатого скота.

- При расследовании случая заболевания было установлено, что пострадавший осуществлял постоянный уход за животными, находящимися в личном подсобном хозяйстве, употреблял продукты питания животного происхождения (молоко, творог) без термической обработки, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.