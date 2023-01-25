Мичуринский «Тамбов» прервал серию из шести победных матчей

1 и 2 февраля наши парни сыграют на домашнем льду с «ЭкоНивой». Начало встреч в 18:30. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке местная «Олимпия» провела повторный поединок с единоличным лидером восточной конференции - мичуринским «Тамбовом». Матч получился напряженным и скупым на результативные атаки. Хозяевам удалось дважды огорчить мичуринцев, а те в свою очередь впервые в сезоне покинули площадку без заброшенных шайб. Итог - 2:0 в пользу «Олимпии».

В этой встрече прервалась 6-матчевая победная серия «Тамбова». Начиная с 14 декабря, подопечные Александра Трофимова поочередно одолели саратовский «Кристалл» (8:2), пензенский «Дизелист» (4:3, 3:2), глазовский «Прогресс» (4:1, 4:0) и «Олимпию» (4:2).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» (45) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (41). Теперь 1 и 2 февраля наши парни сыграют на домашнем льду с «ЭкоНивой». Начало встреч в 18:30.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 24 шайбами в активе. Позади располагается Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (22). В споре ассистентов у Шакирова 27 голевых передач. Больше только у Раиса Шафеева (29) и Тимофея Пономарева (28) из «Олимпии».