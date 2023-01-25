В Мичуринске следователи проверят ситуацию с разрушением новостройки

Следователям стало известно о разрушающейся новостройке в городе Мичуринске. Дом несколько лет значился долгостроем и был сдан только в 2018 году. Жители дома №45д по Липецкому шоссе жалуются на то, что в их доме протекает крыша, и она не оборудована водоотводами, вследствие чего осадки стекают по стене дома, что влечет нарушение целостности кирпичной кладки, в квартирах постепенно появляются сырость и плесень. Около дома можно увидеть фрагменты кирпича, которые падают сверху. По мнению жильцов, все это - последствия ошибок, допущенных при строительстве, однако застройщик не спешит исправлять недостатки.

- В связи с изложенным, руководитель СУ СКР по Тамбовской области Александр Полшаков поручил руководителю Мичуринского МСО СУ СКР по региону организовать процессуальную проверку по факту возможного ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, ответственными за принятие решения о соответствии дома техническим регламентам и вводе его в эксплуатацию, дать правовую оценку доводам о бездействии фирмы-застройщика по устранению выявленных недостатков и управляющей компании – в части содержания многоквартирного дома, и принять исчерпывающие меры для разрешения озвученных проблем жильцов, - сообщает СУ СКР по региону.