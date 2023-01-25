Сотрудникам тамбовской сельхозорганизации не выплатили зарплат на 3 миллиона рублей

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора сельскохозяйственной организации в Инжавинском районе, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, генеральный директор частично не выплачивал заработную плату 42 работникам за период с сентября 2021 года по декабрь 2021 года включительно, в результате чего образовалась задолженность в размере около 3 миллионов рублей. При этом выращенная сельхозпродукция реализовывалась, но без оформления договорных обязательств, а оплата контрагентами осуществлялась, минуя расчетные счета организации.

- В рамках расследования уголовного дела задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, в связи с чем следователем принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.