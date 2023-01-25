В Тамбове продолжается ремонт коллектора на ул. Астраханской

В Тамбове продолжаются ремонтно-восстановительные работы на канализационном коллекторе по ул. Астраханской.

– Ремонт идёт по графику, - сообщает пресс-служба компании. - В настоящее время наши специалисты ведут земляные работы по замене поврежденного участка трубопровода протяженностью 42 метра диаметром 600 мм. Первый участок – 24 метра, практически готов.

Осложнили ход работа найденные в коллекторе нефтепродукты. Из-за этого илосос не справлялся с их откачиванием. Приходилось работать вручную. Источник происхождения мазута выясняют.