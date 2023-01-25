Купивший наркотики тамбовчанин получил в суде штраф

В Советском районном суде Тамбова рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Из материалов дела следует, что в сентябре прошлого года мужчина в мобильном приложении «Телеграмм» заказал наркотик (производное N-метилэфедрона), в счет оплаты которого перевел со своей карты неизвестному 2 400 рублей. После этого, получив от координаты тайника-закладки он нашел наркотик и хранил при себе в кармане.

В тот же день в ходе проведения рейдового мероприятия по выявлению правонарушений на железнодорожном транспорте мужчину задержали сотрудники полиции за проход в неустановленном месте по железнодорожным путям, после чего для составления протокола об

административном правонарушении доставили его в дежурную часть Тамбовского ЛO МВД России на транспорте. В ходе проведения в здании отдела полиции личного досмотра задержанного в кармане его одежды обнаружили и изъяли полимерный пакет с наркотиком массой 0,47 грамма, что считается значительным размером.

В судебном заседании фигурант свою вину в преступлении признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства.

- Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и, приняв во внимание данные о личности подсудимого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.