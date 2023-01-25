Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 13:19

Тамбовчанину пришлось судиться за право владеть купленной машиной

Мужчина отдал деньги за автомобиль, на который был наложен запрет регистрационных действий
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин обратился в суд с иском, требуя признать его добросовестным приобретателем транспортного средства.

Мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля. Машину он купил на основании договора купли-продажи, деньги за нее отдал сразу и в полном объеме. Причем на момент сделки никаких ограничений на автомобиль наложено не было.

Из-за болезни тамбовчанин не успел поставить машину на учет в ГИБДД в десятидневный срок. А когда пришел туда с этой целью, выяснилось, что на автомобиль наложено ограничение на регистрационные действия, что нарушает его права как добросовестного приобретателя автомобиля.

Районный суд посчитал требования истца необоснованными, так как на момент вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о запрете на регистрационные действия собственником машины, по данным ГИБДД, являлся ответчик, то есть бывший владелец. Истец же, то есть покупатель, не предоставил доказательств своей болезни.

Как сообщают в Тамбовском областном суде, суд апелляционной инстанции не согласился с выводами районного суда и признал истца добросовестным приобретателем.