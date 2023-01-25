В Тамбовской области в колонию оправятся супруги, по вине которых насмерть отравились три человека

В суде вынесли приговор 38-летнему жителю Моршанского района и его 40-летней супруге, которых признали виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

На следствии и в суде установлено, что в июле 2021 года супруги в очередной раз приобрели в Рязанской области под видом коньяка две 5-литровые канистры со спиртосодержащей жидкостью без акцизных марок и этикеток. По возвращении домой содержимое канистр они разлили по бутылкам меньшего объема, чтобы перепродать их другим и личного потребления. За помощь в строительстве сарая одну из этих бутылок они передали 61-летнему односельчанину, который выпил «коньяк» вместе с 46-летней супругой, после чего они вдвоем скончались. Еще одну бутылку они продали 16-летнему подростку, который после употребления спиртного также скончался. Причиной смерти указанных лиц стало острое отравление метиловым спиртом. Отравление метиловым спиртом получила и 20-летняя девушка, употреблявшая алкоголь, полученный от фигурантов. Врачам удалось спасти ей жизнь.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, а его супруге – 3 лет лишения свободы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В рамках расследования установлены другие люди, причастные к незаконному обороту нелегальной продукции, которые привлекаются к уголовной ответственности на территории другого субъекта РФ.