В Тамбове запланировано отключение света на 8 улицах

26 января с 9.00 до 16.00 в Тамбове будет прекращено электроснабжение нескольких улиц.

Как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 будут обесточены:

- б. Энтузиастов, д. 8-26;

- ул. Молодежная, д. 7-26;

- ул. Гражданская, д. 7-26;

- ул. Никифоровская, д. 99-117;

- пр. Никифоровский, д. 2-18;

- ул. К. Маркса, д. 334-340.

Также на время проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 отключат свет на ул. Свободная, д. 4 корп. 1-2, с 13.30 до 16.30 – на ул. Агапкина, д. 2, 11-13А.