Тамбовчанин за рулем иномарки выехал на встречку и протаранил ВАЗ

Водитель потерял управление машиной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали четверо, произошла 24 января в 10 часов утра в районе дома № 14 по улице Плодопитомник города Рассказово. 22-летий мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» не справился с управлением, выехал на встречную полосу там, где это е запрещено и врезался в «ВАЗ 21074» под управлением 21-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получили водители автомобилей и пассажирки иномарки 30 и 42 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу№2 им. Архиепископа Луки.