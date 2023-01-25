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НовостиПроисшествия25 января 2023 9:14

Тамбовчанин за рулем иномарки выехал на встречку и протаранил ВАЗ

В аварии получили травмы четыре человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель потерял управление машиной

Водитель потерял управление машиной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали четверо, произошла 24 января в 10 часов утра в районе дома № 14 по улице Плодопитомник города Рассказово. 22-летий мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» не справился с управлением, выехал на встречную полосу там, где это е запрещено и врезался в «ВАЗ 21074» под управлением 21-летнего водителя.

- В результате аварии травмы получили водители автомобилей и пассажирки иномарки 30 и 42 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу№2 им. Архиепископа Луки.