В Тамбове снесли 9 бесхозных гаражей

В прошлом году убрано более 20 незаконно построенных гаражей

В Тамбове снесли 9 незаконно установленных гаражей. Они располагались во дворе по улице Советской, 176/13. На заброшенные постройки, представляющие угрозу для людей, пожаловались местные жители.

Поиск владельцев гаражей не увенчался успехом. Поэтому конструкции было решено демонтировать.

- Такая работа ведется городскими службами на постоянной основе. В прошлом году специалистами было убрано свыше 20 самовольно установленных гаражей, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова