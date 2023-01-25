В Тамбовской области стартовала подготовка к пожароопасому сезону

В Тамбовской области ведется подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону 2023 года. В лесхозах проводятся мероприятия по укреплению материально-технической оснащённости лесoпожарных станций. Лесоводы проходят курсы повышения квалификации. Разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории региона. В настоящее время проект проходит процедуры согласования на федеральном уровне.

В документе прописаны такие меры по профилактике пожаров, как противопожарное обустройство лесов, мониторинг и контроль за состоянием пожарной безопасности в лесном хозяйстве, проведение уборки сухостойных и ветровальных деревьев, формирование запасов материальных ресурсов на пожароопасный сезон.

- В прошлом году пожароопасный сезон стартовал 15 апреля. Благодаря активной работе, направленной на снижение рисков возникновения и распространения пожаров, за год крупных пожаров на землях лесного фонда допущено не было, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Всего было ликвидировано три лесных пожара на общей площади менее одного гектара.