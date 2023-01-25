В Тамбовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве мужчиной своего сына

24 января Петровский районный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство следователя Мичуринского МСО СУ СК РФ по Тамбовской области и продлил срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в убийстве сына.

Как следует из ходатайства следователя, 3 декабря 2022 года около 21 часа фигурант, будучи нетрезвым, поссорился со своим сыном и ударил его ножом в грудь. От полученной раны мужчина скончался. Предполагаемый убийца, имея неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, в настоящее время обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, максимальное наказание за совершение которого составляет 15 лет лишения свободы.

- Суд посчитал ходатайство следователя обоснованным и продлил срок содержания под стражей обвиняемому до 3-х месяцев, по 3 марта включительно, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.