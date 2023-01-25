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НовостиОбщество25 января 2023 8:00

Жители Пичаевского района пожаловались на плохое состояние дороги

Прокуратура оштрафовала замглавы местной администрации
Марина МАКОВЛЕВА

На личном приеме заместителя прокурора области ему поступило коллективное обращение жителей Пичаевского района. Они пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги «Моршанск-Пичаево»-Байловка 2-я»-пос.Октябрьский (Пичаевский лесхоз). Это послужило основанием для возбуждения прокуратурой района в отношении заместителя главы местной администрации дела об административном правонарушении.

Обследование дороги показало, что она не отвечает требованиям ГОСТ, на проезжей части образовались многочисленные выбоины, появилась колейность, передвижение по ней стало небезопасно.

Как сообщили в прокуратуре Пичаевского района, виновное лицо было оштрафовано на 20 тысяч рублей. Ранее по иску прокурора на администрацию района возложена обязанность отремонтировать дорогу.