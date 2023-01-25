Жители Пичаевского района пожаловались на плохое состояние дороги

На личном приеме заместителя прокурора области ему поступило коллективное обращение жителей Пичаевского района. Они пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги «Моршанск-Пичаево»-Байловка 2-я»-пос.Октябрьский (Пичаевский лесхоз). Это послужило основанием для возбуждения прокуратурой района в отношении заместителя главы местной администрации дела об административном правонарушении.

Обследование дороги показало, что она не отвечает требованиям ГОСТ, на проезжей части образовались многочисленные выбоины, появилась колейность, передвижение по ней стало небезопасно.

Как сообщили в прокуратуре Пичаевского района, виновное лицо было оштрафовано на 20 тысяч рублей. Ранее по иску прокурора на администрацию района возложена обязанность отремонтировать дорогу.