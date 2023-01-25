Тамбовчанин отправится в колонию за повторное управление автомобилем пьяным

В прокуратуре города Мичуринска поддержали государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что вечером 20 октября прошлого года молодой человек управлял автомобилем ВАЗ-211340 будучи нетрезвым. В феврале 2022 года, нарушителя уже судили по этой же статье и приговорили его к 240 часам обязательных работ с лишением водительских прав сроком на два года.

- С учетом позиции государственного обвинителя, мужчина назначили наказание виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года 6 месяцев (приговор не вступил в законную силу), - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Автомобиль, принадлежащий осужденному на праве собственности, конфисковали и обратили в собственность государства на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.