По вине тамбовского Центра социальной поддержки инвалиду задерживали компенсацию за услуги ЖКХ

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению инвалида. Он не получал в полном объеме льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Установлено, что заявитель зарегистрирован как инвалид I группы и получает соответствующие меры социальной поддержки.

Однако в период с января по август 2022 года Центр социальной поддержки граждан представлял неверные сведения по оплате услуг ЖКХ. Из-за этого заявитель несвоевременно получал компенсацию части расходов на оплату услуг ЖКХ. Деньги перечислены в адрес заявителя только после обращения в контрольно-надзорные органы.

- По данному факту в ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» внесено представление об устранении нарушений, причин и условий им способствующих. Благодаря вмешательству прокуратуры учреждением скорректированы сегменты базы данных по оплате услуг ЖКХ. В настоящее время компенсация выплачивается ежемесячно с учетом проведенной корректировки в полном объеме, - сообщают в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.