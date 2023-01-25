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НовостиПроисшествия25 января 2023 7:06

В Уварово следователи ищут очевидцев трагедии

«Лада Ларгус» насмерть сбила женщину на улице Большой Садовой
Марина МАКОВЛЕВА

13 октября 2022 года в Уварово в 18.35 водитель автомобиля «Лада Ларгус» с регистрационным знаком О349МС68 в районе дома 27Б на улице Большой Садовой сбил женщину-пешехода, переходившую дорогу.

Пострадавшую доставили в тамбовскую больницу имени Архиепископа Луки, где она впоследствии скончалась от полученных травм.

Следственное управление УМВД России по Тамбовской области, расследующее данное уголовное дело, просит очевидцев происшествия обратиться в УМВД России по Тамбовской области по телефонам: 799-577, 799-872.