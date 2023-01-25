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НовостиПроисшествия25 января 2023 6:41

Тамбовские полицейские конфисковали более 3,5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Возбуждено 8 уголовных дел о незаконном обороте спиртных напитков
Марина МАКОВЛЕВА
Угощение на любой вкус

Угощение на любой вкус

Фото: УМВД по Тамбовской области

В рамках операции «Алкоголь», которая проходила в Тамбовской области, возбуждено 8 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом данной продукции. Выявлено 29 административных правонарушений.

Так, в нескольких гаражах на территории Тамбова обнаружено и изъято оборудование для производства и розлива алкоголя, более 2 тысяч немаркированных бутылок со спиртным с признаками контрафакта, а также около 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

Что там внутри, знают только эксперты

Что там внутри, знают только эксперты

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мордово изъято почти 1500 бутылок самого разного алкоголя с признаками контрафакта, которые местный житель хранил для продажи.

- Всего за время проведения операции «Алкоголь» изъято свыше 3500 бутылок алкогольной продукции различных наименований с признаками контрафакта и более 2800 литров спиртосодержащей продукции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.