В школах Тамбовской области заработают новые кружки, школьные театры и музеи

Школьникам предложат выбрать себе занятие по вкусу

С 1 сентября 2023 года в 25 школах Тамбовской области начнется реализация новых дополнительных программ. Среди них школьные театры, хоры, медиацентры, музеи, кружки НТИ, экостанции. По современным программам будут заниматься более 1300 учеников.

Для этого школы оснащают современным лабораторным, цифровым, техническим и туристическим оборудованием, средствами обучения, готовят помещения, решают вопросы кадрового обеспечения.

По информации министерства образования и науки региона, к настоящему моменту в 52 школах области уже создано 2395 мест дополнительного образования. На вновь созданных местах обучаются 4860 учащихся по всем направлениям дополнительного образования.

Новые места создаются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Комплекс мероприятий по их созданию рассчитан до 2025 года.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области