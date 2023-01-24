В Тамбовской области на ремонт дорог потратят 1,5 миллиарда рублей

В предстоящем дорожно-строительном сезоне 2023 года продолжится реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Программа ремонта включает как новые, так и переходящие объекты 2022 года.

Заключены контракты по ремонту следующих автомобильных дорог, а также искусственных сооружений: участки дорог «Тамбов-Шацк»-Моршанск и Моршанск-Пичаево в Моршанском районе, транзитные улицы в г. Уварово и Рассказовском районе, мост через реку Ламочка в Сосновском районе, мост через реку Пичаевка в Пичаевском районе, путепровод через железнодорожные пути по ул Лаврова г.Мичуринска, две улицы в Тамбове - улица Чичканова, ул.Свободная. На сэкономленные при торгах средства будет отремонтирован еще один участок дороги - ул.Агапкина в Тамбове (от ул.Рылеева до ул.Мичуринская).

Общая сумма средств, предусмотренных на ремонт по заключенным контрактам, составляет 1,5 млрд рублей, что на 40 миллионов превышает уровень финансирования 2022 года.

- Для ускорения сроков начала ремонта автомобильных дорог, процесс контрактации объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был запущен летом прошлого года, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.