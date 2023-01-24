В Тамбове и Строителе изменятся адреса оформления мест захоронения

С 27 января оформление мест для захоронения в городском округе Тамбов будет проводиться по новым адресам.

В Тамбове выдача пропусков на городское кладбище и знаков с регистрационным номером могилы будет проходить на улице Советской, 108. В поселке Строитель нужно будет обратиться в мкрн. Центральный, 4 (здание администрации Цнинского сельсовета).

По этим же адресам можно будет получить и справку о расположении могилы ранее захороненного человека.

Режим работы участков: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 и до 16.00 по будням, в субботу с 8.30 до 16.00.

Как подчеркнули в администрации города Тамбова, прием заявителей по ул. Чичканова, 75а с 27 января осуществляться не будет.