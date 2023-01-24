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НовостиСпорт24 января 2023 12:37

Тамбовчанин Григорий Васин выиграл первенство ЦФО по греко-римской борьбе

Главные старты округа среди юношей до 18 лет принимала подмосковная Истра
Алексей СЕРГУНИН
Григорий Васин (слева). Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

Григорий Васин (слева). Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

Почти 200 спортсменов из 11 субъектов ЦФО соревновались за медали и путевки на первенство России. В весовой категории до 120 кг победителем стал Григорий Васин. Спортсмен занимается под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ №1 Тамбова Александра Кочукова. Вместе с золотой медалью борец получил право выступить на предстоящем первенстве страны.

Бронзовую награду завоевал спортсмен СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Дмитрий Борисов. Подготовил призера первенства ЦФО тренер-преподаватель Дмитрий Дворяшин.