Тамбовчанин Григорий Васин выиграл первенство ЦФО по греко-римской борьбе

Григорий Васин (слева). Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

Почти 200 спортсменов из 11 субъектов ЦФО соревновались за медали и путевки на первенство России. В весовой категории до 120 кг победителем стал Григорий Васин. Спортсмен занимается под руководством тренера-преподавателя ДЮСШ №1 Тамбова Александра Кочукова. Вместе с золотой медалью борец получил право выступить на предстоящем первенстве страны.

Бронзовую награду завоевал спортсмен СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Дмитрий Борисов. Подготовил призера первенства ЦФО тренер-преподаватель Дмитрий Дворяшин.