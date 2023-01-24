Тамбовские медработники начнут получать новую социальную выплату

Социальный фонд России в феврале начнет предоставлять специальную социальную выплату медработникам.

Она полагается медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты - от 4,5 тыс до 18,5 тыс рублей в зависимости от категории работника и вида медицинской организации.

Оператором выплаты станет Социальный фонд России, а средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций, которые самостоятельно каждый месяц будут формировать список тех, кто имеет право поддержку, и указывать размер доплаты.

- Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля, - пояснили в Отделении Социального фонда России по Тамбовской области.