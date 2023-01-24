Чтобы вернуть автомобиль из-под ареста должница оплатила 126 штрафов ГИБДД

Исполнительное производство о взыскании 126 штрафов ГИБДД находилось в тамбовском отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов. Мужчина более 100 раз нарушил правила дорожного движения в Московской области, а расплачиваться за регулярные превышения скорости не собирался. Как и его жена из села Сурава Тамбовского района, которой принадлежал автомобиль.

Сотрудники ведомства обнаружили возле дома должницы ее машину. На авто был наложен арест.

- Не дожидаясь пока автомобиль транспортируют на спецстоянку, гражданка оплатила 109 тысяч 800 рублей задолженности, после чего меры принудительного воздействия сразу же были отменены, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.