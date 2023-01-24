Житель Котовска отправится в колонию-поселение за уклонение от алиментов

Представитель прокуратуры города Котовска принял участие в судебном заседании, где рассматривалась замена местному жителю исправительных работ более строгим видом наказания.

Установлено, что 32-летний мужчина за неуплату алиментов на содержание своего ребенка был приговорен к 6 месяцам исправительных работ. При этом работать не хотел, самостоятельно трудоустроиться не пытался и выплачивать долг по алиментам не спешил. Кроме того, мужчиной недовольны соседи, а отбывая наказание, он не раз нарушал порядок.

По информации прокуратуры города Котовска, суд признал мужчину злостно уклоняющимся от отбывания наказания и заменил его неотбытую часть на лишение свободы в колонии-поселении.