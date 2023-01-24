Тамбовские «волки» продлили рекордную победную серию до шести матчей

28 января «Тамбов» сыграет в Ижевске с «Ижсталью». Начало встречи в 16:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 23 января, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» принимал на своем льду «Рубин» из Тюмени. На 18-й минуте гости повели в счете – отличился Герман Нестеров. Во втором периоде «волки» выправили ситуацию – цель поразил Денис Ляпустин (28-я). На этом голевые подвиги обеих команд в основное время закончились. В овертайме зрители также не увидели точных бросков, поэтому исход встречи пришлось решать в серии буллитов. На четыре сэйва нашего Максима Моторыгина тамбовчане ответили точными бросками Данилы Попова и Александра Тимирева. 2:0 по буллитам и 2:1 – итоговый счет матча в пользу «Тамбова».

Одолев «Рубин», подопечные Алексея Ваулина продлили рекордную для себя победную серию в этом розыгрыше до шести матчей. Напомним, что начиная с 10 января, наши земляки поочередно переиграли красноярский «Сокол» (4:3), ангарский «Ермак» (2:1), «СКА-Неву» (3:2), питерское «Динамо» (2:0), «Югру» из Ханты-Мансийска (5:2) и вот теперь «Рубин». До этого отрезка «Тамбов» не выигрывал более трех встреч кряду (было три серии по три победы).

После вчерашнего успеха тамбовчане поднялись на пятое место с 57 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» (68 баллов), новокузнецкий «Металлург» (60) и пензенский «Дизель» (58). Теперь 28 января «Тамбов» сыграет в Ижевске с «Ижсталью» (15-е место, 48 очков). Начало встречи в 16:00.