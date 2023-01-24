Жителя Уварово приговорили к 8 годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Маленький пакетик "травки" потянул на 8 лет жизни

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 46-летнего жителя Уварово. Его признали виновным в совершении двух преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере».

Как установлено в суде, подсудимый продал своему знакомому 50 грамм марихуаны. В суде подсудимый не признал свою вину. Тем не менее, суд вынес ему обвинительный приговор.

- Учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание (состояние здоровья подсудимого), позицию государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Фото Уваровской межрайонной прокуратуры