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НовостиПроисшествия24 января 2023 9:59

Жителя Уварово приговорили к 8 годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Мужчину признали виновным в продаже знакомому 50 грамм марихуаны
Марина МАКОВЛЕВА
Маленький пакетик "травки" потянул на 8 лет жизни

Маленький пакетик "травки" потянул на 8 лет жизни

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 46-летнего жителя Уварово. Его признали виновным в совершении двух преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере».

Как установлено в суде, подсудимый продал своему знакомому 50 грамм марихуаны. В суде подсудимый не признал свою вину. Тем не менее, суд вынес ему обвинительный приговор.

- Учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание (состояние здоровья подсудимого), позицию государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Фото Уваровской межрайонной прокуратуры