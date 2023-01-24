25 января тамбовских студентов бесплатно пустят на катки

25 января, в День российского студенчества, в крытых ледовых аренах региона для студентов организуют бесплатное массовое катание.

Так, акция «Бесплатный лед» пройдет на катках Тамбова и Уварово. Ее цель — привлечь студентов к здоровому образу жизни, помочь активно и спортивно провести праздник. Поэтому вход на массовое катание при предъявлении студенческого билета будет бесплатным.

В частности, 25 января бесплатное массовое катание будет организовано на ледовой арене «Сокол» в городе Уварово с 14.00 до 15.00.

В этот день тамбовские катки — ледовая арена «В Радужном» и ледовый дворец спорта «Кристалл» — ждут любителей массового катания с 19.00 до 20.00.

- В министерстве спорта Тамбовской области подчеркнули, что никаких ограничений, кроме пропускной способности ледовых арен, не предусмотрено, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.