В Тамбовской области готовятся к росту больных гриппом и коронавирусом

В правительстве области на заседании комитета по подготовке к пандемии гриппа обсудили ситуацию с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями. По данным региональных властей, в период с 16 по 22 января наблюдался незначительный прирост показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ по отношению ко второй неделе 2023 года - на 1% по области и на 2% по Тамбову. После возобновления учебного процесса доля отсутствующих школьников по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области выросла незначительно. Разобщение школьников в предновогодний и новогодний периоды показало свою эффективность.

- Принято решение усилить подготовку к возможному негативному сценарию в медучреждениях, на социальных объектах, в общественном транспорте, активно вести профилактическую работу среди населения, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

С начала ноября 2022 года в области выявлено 499 случаев гриппа, каждый третий заболевший — ребенок. На 19% на третьей неделе нового года выросла заболеваемость COVID-19. Все заболевшие не прививались от гриппа. Вакцинировались всего 466 тысяч тамбовчан.