В одном из центров соцобслуживания Тамбовской области нашли нарушения правил пожарной безопасности

Прокуратура Знаменского района провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности зданий, находящихся в оперативном управлении ТОГБУ СОН «Дом социального обслуживания «Уютный дом».

Установлено, что в помещении столовой, а также в административном здании учреждения используются электроустановочные изделия (выключатели) с повреждениями. Кроме того, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).

Для устранения выявленных нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью как работников, так и лиц, которым оказываются социальные услуги, прокуратурой района директору учреждения внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены в полном объеме, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

- Также прокурором района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда), которое направлено в Арбитражный суд Тамбовской области для рассмотрения, - сообщает региональная прокуратура.