В Тамбове по факту выложенного в интернет ролика с убийством кота возбуждено уголовное дело

Полицейские оперативно отреагировали на скандальное видео Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовчан шокировало видео, появившееся накануне в социальных сетях. На нем молодые парни из Тамбова жестоко избивают и убивают кота.

На место сразу же выехали полицейские. Они установили, что в одной из квартир на улице Магистральной Тамбова двое 17-летних подростков выпивали с двумя 18-летними парнями. Свою пьяную удаль молодые люди решили продемонстрировать на попавшемся им под руку животном. Свои действия они снимали на телефон, а затем выложили в соцсети.

- В настоящее время по данному факту в УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. А., ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным», совершенное группой лиц по предварительному сговору. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

18-летний молодой человек, подозреваемый в совершении преступления, задержан и привлечен к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.

По информации областной прокуратуры, уголовное дело взяла контроль прокуратура Октябрьского района Тамбова.