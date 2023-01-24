Суд обязал администрацию Тамбова отремонтировать 3 городские улицы

Тамбовский областной суд оставил без изменения решение районного суда о возложении обязанности привести дорогу в соответствие с требованиями ГОСТа на администрацию Тамбова.

Прокуратура Советского района города Тамбова обратилась в суд с иском, требуя признать незаконным бездействие администрации областного центра и обязать ее привести в порядок дороги на улице Айвазовского, 2-ому и 3-ему Балашовскому переулкам.

В апреле 2022 года прокуратура Советского района обследовала эти дороги и установила, что дорожное покрытие имеет многочисленные просадки, неровности и выбоины. Администрация Тамбова до сих пор не устранила нарушения, что свидетельствует о ее незаконном бездействии.

Доказать обратное руководство города не смогло. Районный суд признал бездействие администрации Тамбова незаконным и обязал ее произвести ремонт. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами районного суда и оставил его без изменения.