В Сосновском районе пьющий мужчина избил мать дверью

В доме 71-летней пенсионерки в селе Русское Сосновского района произошла ссора. Причиной стало злоупотребление спиртным ее 42-летнего сына.

Разозлившись на мать, сын избил пенсионерку – сперва руками, потом деревянной дверью. Через некоторое время мужчина понял, что натворил, и вызвал «скорую помощь». Пострадавшую увезли в больницу.

Полицейским мужчина признался, что не рассчитал силы и избил мать слишком сильно. Как позже выяснилось, у женщины оказались сломаны обе ноги. Следователь ОМВД России по Сосновскому району возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. С обвиняемого была взята подписка о невыезде.

В больнице старушка умерла, но не из-за побоев. Причиной стала хроническая ишемическая болезнь сердца. Что касается ее сына, то расследование уголовного дела закончено.

- С обвинительным заключением оно направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.